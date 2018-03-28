Родные делят наследство Олега Анофриева

Родные делят шикарное наследство Олега Анофриева

Автор и исполнитель песен из "Бременских музыкантов" неплохо жил. Теперь его недвижимостью и накоплениями придется распорядиться жене и детям.

"В 1996 году меня пригласили в программу "Колесо истории", которую вел Леонид Якубович. Перед передачей жена мне говорит: "Без выигрыша не возвращайся!" Я ехал в "Останкино" и повторял одну мысль: "Я тебе докажу, я тебе покажу!" — вспоминал позже Анофриев. — Полный павильон народу, все кричат, пытаясь помочь своим. Полный сумбур и в голове, и в павильоне! Какие-то ответы я знал, о каких-то догадался. И вот я уже в финале, выиграл двухкассетник, кофеварку, телевизор, уже мог бы успокоиться, а я все твержу себе под нос: "Домой не возвращайся?.. Я тебе покажу!" И когда Якубович где-то за спиной заорал: "Он выиграл суперприз — квартиру в Москве!", я думал только об одном: где телефон, откуда можно позвонить жене и сказать "Я выиграл!". Появлением хорошего загородного дома Олег Анофриев обязан Леониду Якубовичу

Квартиру он получил на Мичуринском проспекте. Потом продал ее и на полученные деньги купил дом в деревне Бузаево, что на Рублево-Успенском шоссе близ Одинцово . Уехал же оттуда, как пишет EG.ru , после многочисленных угроз: уютное местечко на берегу Москвы-реки стало притягивать богачей, и они выживали оттуда всех старожилов.

Последним домом Анофриева стал двухэтажный особняк в Козино, который он своими руками выстроил. А участок в 50 соток украсил фонтанами и деревянными скульптурами героев "Бременских музыкантов", которых сделал тут же, в собственной мастерской, собственноручно.

В 2015 году, когда певец праздновал юбилей, программа Первого канала "Идеальный ремонт" переделывала Анофриеву кухню и комнату. Главным пожеланием хозяина было выделить в комнате специальное место для единственного внука.

"А нам с Ливановым (Василий, актер. — Прим. ред.) заплатили по 18 рублей 50 копеек", — рассказывал Энтин. При жизни Анофриев был обеспеченным человеком. Как рассказывал поэт Юрий Энтин , только за запись ставших легендарными "Бременских музыкантов" он получил фантастическую для 1969 года сумму — 600 рублей, поскольку львиная доля озвучки легла на него.

А сколько авторских отчислений приходило ему впоследствии!Теперь капиталы и недвижимость предстоит поделить немногочисленным наследникам артиста — жене Наталье Георгиевне и дочери Марии.