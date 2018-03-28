Ярмольник рассказал об Анофриеве

Актёр Леонид Ярмольник в беседе с НСН рассказал о своём коллеге Олеге Анофриеве . «Грустно, обидно, страшно, но это жизнь, она не беспредельна. Зато останется всё, что он сделал и в песнях, и в музыке», — заявил Ярмольник.

По его словам, Анофриев был одним из немногих классиков, который у всех на слуху, которого обожают и любят.

«Моё поколение, во всяком случае, из этого состоит. Это грустная весть, грустное событие», — отметил артист.

Он добавил, что Анофриева будут помнить столько, сколько будут жить.