Ещё
Ярмольник рассказал об Анофриеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ярмольник рассказал об Анофриеве 

RT на русском 53 минуты назад
Актёр Леонид Ярмольник в беседе с НСН рассказал о своём коллеге Олеге Анофриеве. «Грустно, обидно, страшно, но это жизнь, она не беспредельна. Зато останется всё, что он сделал и в песнях, и в музыке», — заявил Ярмольник.
По его словам, Анофриев был одним из немногих классиков, который у всех на слуху, которого обожают и любят.
«Моё поколение, во всяком случае, из этого состоит. Это грустная весть, грустное событие», — отметил артист.
Он добавил, что Анофриева будут помнить столько, сколько будут жить.
Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали огромной утратой смерть актёра Анофриева.
RT на русском: последние новости
Умер Олег Анофриев В союзе страховщиков оценили ущерб от пожара в ТЦ Кемерова в 3 млрд рублей В Цюрихе скончалась победительница первого Евровидения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева295
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине326
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово241
Великобритания придумала наказание для России141
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке379
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова плачет третий день
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение