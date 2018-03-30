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Ольга Бузова снялась топлес для мужского журнала, прикрыв подтяжками все самое сокровенное
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Ольга Бузова снялась топлес для мужского журнала, прикрыв подтяжками все самое сокровенное 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
29 марта экс-супруг Бузовой Дмитрий Тарасов рассекретил беременность своей третьей супруги Анастасии Костенко. Вечером этого же дня в Сети по чистой случайности появилась новая обложка мужского журнала Playboy с Ольгой Бузовой. На главной странице издания телеведущая и певица запечатлена в пиджаке на голое тело, высоких шелковых шортах и фуражке. Заголовок — не менее вызывающий. Ольга Бузова заявляет: «Идеальная женщина — это я!».
Стоит отметить, что эта обложка Playboy для Ольги стала уже третьей. До этого на страницах мужского журнала Бузова появлялась в 2006 и 2010 годах. В последнее время звезда стала довольно часто и без стеснения демонстрировать многомиллионной армии поклонников свое тело, поэтому теперь люди с нетерпением ждут выхода нового номера журнала, чтобы оценить горячую фотосессию Бузовой.
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Фото:Instagram
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