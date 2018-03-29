Ольга Бузова появится на обложке журнала Playboy

Обложку весеннего номера мужского глянцевого журнала украсит Ольга Бузова . Она предстанет в мини-шортах и пиджаке на голое тело. Первые кадры с откровенной фотосессии уже появились в Сети. Поклонники оценили смелые образ звезды и практически единодушно пришли к мнению, что певица выглядит роскошно. Нашлись, конечно, и злопыхатели, которые обратили внимание на «отфотошопленную» грудь — на снимке она выглядит на пару размеров больше, чем в действительности. Кстати, сама Ольга никогда не переживала по поводу размера своего бюста и игнорировала советы сделать маммопластику.

На заре своей карьеры Бузова уже позировала для Playboy — в 2006 и 2010 годах. Правда, тогда звезда позволяла себе более откровенные наряды и позы. Но сейчас Ольга выглядит, без сомнения, гораздо более стильно. За последние пять лет певица проделала большой путь: она изменилась не только внешне, но и внутренне. Бузова и сама это отмечает, заявляя, что приобрела больше уверенности и веры в себя. Сейчас она не видит никаких недостатков у себя. «Мама тоже сначала сказала, что у меня их нет, но потом назвала один: ты себя не бережешь», — поделилась Бузова.

2018 год. Фото: Playboy

2006 год. Фото: Playboy