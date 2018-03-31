Ещё
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голая Бузова опозорилась после трагедии в Кемерово 

Дни.ру 1 час назад
Фото: instagram
Ольге Бузовой снова досталось от интернет-пользователей. На сей раз возмущенные комментаторы высказались об обложке мужского журнала, на котором та позирует раздетой.
В Сети появилась обложка свежего номера всемирно известного мужского журнала Playboy. Специально для издания снялась известная телеведущая и певица, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова.
На обложке знойная брюнетка позирует в трусах шортиками, которые удерживают подтяжки, с накинутым на плечи пиджаком. Завершала образ фуражка на голове. Собственно, больше на Ольге ничего и нет. Любой желающий может оценить грудь поющей ведущей.

#playboy Очень 🙏🏻. #ольгабузова

Публикация от  OlgaBuzova_team (@poltavskih)

Интернет-пользователи неоднозначно отнеслись к пикантной фотосессии Бузовой. Большинство комментаторов выразили свое негодование, мол, страна еще не пришла в себя от трагедии в Кемерово, а Бузова "снова оголилась".
"***, даже грудь ей нарисовали", "Фу", "сколько можно?", "Кошмар! Россия скорбит, а эта фифа все сиськи голые выставляет", "Бренд номер 2, из дурки, после рапы. Самоназванные бренды", "неужели нельзя хоть неделю обойтись без голых фото? народ переживает трагедию в Кемерово а этой как с гуся вода", — высказались возмущенные пользователи Сети.
Досталось Бузовой и за интервью, которым сопровождалась пикантная фотосессия. В частности, народ поставил под сомнение ее утверждение, что она считает себя идеальной женщиной, и не поверили признанию, что у нее не было секса два года.
Отметим, что о трагедии в Кемерово Ольга высказалась на своей страничке в Instagram так:
"Живите сегодня. Говорите люблю тем, кого любите — сегодня. Живите по чести и по совести. Просто живите. Здесь и сейчас. Жизнь — самое главное, что у нас есть".
Напомним, что торговый центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню — двери одного из залов оказались запертыми.
Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру.
Дни.ру: последние новости
Потрясенные медики спасают отравившегося Осина Располневший Витас изменился до неузнаваемости Обезображенная болезнью Началова выдвинула ультиматум Малышевой
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У США нашелся «более жесткий» вариант ответа России14
Стали известны заработки на реалити-шоу24
«Не имели права»: капитан возмутился обысками в «Хитроу»10
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль264
«США пытались заставить дипломатов РФ предать родину»173
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение