«Ее жизнь могла бы сложиться более счастливо»: старшую дочь Збруева подкосила личная драма

О личной жизни Александра Збруева известно немного: актер был женат дважды. Его первой супругой стала Валентина Малявина . В одном из ранних интервью женщина признавалась, что очень бы хотела встретиться с бывшим мужем, однако Збруев ее так ни разу и не навестил ее в доме престарелых. Сам актер объяснял такое свое поведение тем, что очень боится увидеть свою экс-супругу такой, какая она есть сейчас. В 2001 году в результате травмы Валентина Александровна повредила зрительный нерв и ослепла.

Второй раз артист женился на Людмиле Савельевой , в этом браке у него родилась дочь Наталья, а от связи с Еленой Шаниной — Татьяна. Младшая наследница актера носит фамилию отца, сейчас она учится на втором курсе факультета журналистики.

«Она все еще в поиске. Училась музыке, потом — на курсе театроведения, закончила театральный и начала работать в Ленкоме. И параллельно учится сейчас на втором курсе факультета журналистики. У Тани очень хороший уровень английского. Уже делала художественные переводы книг», — рассказывает актер об успехах родственницы.

Старшая дочь Збруева также снималась в кино, но карьера актрисы у нее не сложилась/Фото: кадр из фильма «Если верить Лопотухину…»

Что касается старшей дочери, ходили слухи, что Наталья настолько тяжело переживала предательство близкого человека, что едва не сошла с ума. Так и не сумев совладать с собой, она однажды подожгла квартиру. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. На данный момент девушка проживает со своими родителями.

«Со старшей дочерью все сложнее, потому что на нее сильно подействовала ее юношеская трагедия любви. Она долго не могла оправиться от этой травмы. Она живет с нами и до сих пор никак не может увлечься каким-то одним занятием, хотя очень много читает — все время. Ходит в церковь, много знает о православии и мне объясняет то, чего я не знаю. Конечно, ее жизнь могла бы сложиться по-другому, более счастливо», — объяснил Збруев «Собеседнику» столь эмоциональное поведение своей дочери.

Впрочем, несмотря на сложные отношения с близкими, Александр Викторович считает себя счастливым человеком, которому есть за что благодарить и чего еще желать.