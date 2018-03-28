Джанабаева о браке с Меладзе: «Сейчас я могу говорить открыто, что счастлива»

Отношения Валерия и Альбины начались больше 14 лет назад. Но в первое время артисты скрывали свои чувства, тогда Меладзе был официально в браке. А в это же время Джанабаева родила от него первого сына Костю. После обнародования романа на певицу посыпались оскорбления и началась травля. Ее обвиняли в том, что она разбила семью Валерия. Разумеется, никаких совместных фото, выходов в свет и интервью пара на тот момент не давала. Но в 2014 году артисты официально поженились и начали дозированно пускать публику в свою личную жизнь. Сейчас пара уже появляется вместе в свете, а также в соцсетях супругов есть совместные фотографии. В недавнем интервью жураналу «Антенна-Телесемь» Джанабаева высказалась о своих отношениях с супругом.

Напомним, сейчас у Валерия и Альбины уже двое сыновей: 14-летний Константин и Лука, которому летом исполнится 4 года. И если свои совместные фотографии супруги начали публиковать в соцсетях, то вот фото наследников пока не торопятся обнародовать. Но, можжет, это также вопрос времени?

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Фото:Instagram