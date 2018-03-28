Ещё
Глава Кемеровской области попросил не спекулировать на трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Глава Кемеровской области попросил не спекулировать на трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» 

ТАСС 8 часов назад
КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе, спекулируя ситуацией, сложившейся вокруг пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, при котором погибли 64 человека.
Об этом заявил в среду губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в обращении к жителям Кузбасса.
"Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, и, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию", — сказал Тулеев.
Также губернатор поблагодарил всех, кто помогает жителям Кемеровской области пережить трагедию. Он отметил, что поддержку выражает не только вся Россия, но и практически весь мир.
ТАСС: последние новости
СМИ: умерла победительница первого Евровидения Лиз Ассиа Глава МЧС: жители Кемерова сами должны решить, что будет на месте сгоревшего ТЦ Новый худрук МХТ имени Чехова обещает сохранить все задуманные Табаковым спектакли
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово179
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке342
Великобритания придумала наказание для России90
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине122
В Коломне начались задержания протестующих65
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение