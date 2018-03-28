Глава Кемеровской области попросил не спекулировать на трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» 

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе, спекулируя ситуацией, сложившейся вокруг пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, при котором погибли 64 человека.
Об этом заявил в среду губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в обращении к жителям Кузбасса.
"Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, и, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию", — сказал Тулеев.
Также губернатор поблагодарил всех, кто помогает жителям Кемеровской области пережить трагедию. Он отметил, что поддержку выражает не только вся Россия, но и практически весь мир.