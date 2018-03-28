Глава Кемеровской области попросил не спекулировать на трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

КЕМЕРОВО , 28 марта. / ТАСС /. Определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе, спекулируя ситуацией, сложившейся вокруг пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, при котором погибли 64 человека.

"Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, и, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию", — сказал Тулеев.