Ещё
Юрий Энтин: Олег хотел отказаться от Трубадура, а спел весь репертуар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Юрий Энтин: Олег хотел отказаться от Трубадура, а спел весь репертуар 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Поэт-песенник поделился с «ВМ» воспоминаниями об ушедшем из жизни Олеге Анофриеве
— Я сам узнал о смерти Олега совсем недавно, и с тех пор у меня не умолкает телефон. Должен сказать, что для меня это невероятная утрата очень близкого человека. Когда мы записывали песни для «Бременских музыкантов», которые для меня стали началом карьеры, Олег Анофриев исполнил не только «Ничего на свете лучше нету», но и все остальные. Он тогда пришел в студию с высокой температурой и хотел отказаться от исполнения вообще. Но мы уговорили его спеть за Трубадура, а потом он втянулся и в итоге спел весь репертуар мультфильма, кроме партии Принцессы. Так он прославил и картину, и себя. Думаю, без него «Бременские музыканты» были бы совсем другими и не стали бы столь популярны. Я за этим чудом наблюдал собственными глазами, и даже, можно сказать, участвовал в создании этого чуда. События того дня я до сих помню, как будто они были вчера.
Это был блестящий, талантливейший артист и потрясающий музыкант. Исполнивший огромное количество песен в мультфильмах и кино. Между прочим, «Есть только миг между прошлым и будущим» исполнил именно Олег Анофриев, а Олег Даль только рот открывал. Так что это огромнейшая потеря для нашего искусства. Я скорблю вместе со всеми, мне очень горько и обидно, что уходят ярчайшие советские артисты.
Вечерняя Москва: последние новости
Театр Сатиры: Федора Добронравова могут выписать через неделю Москвичи начали нести цветы к зданию представительства Кемеровской области Десятки учеников пришли проститься с учительницей, спасавшей людей во время пожара в «Зимней вишне»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке268
Захарова плачет третий день100
Названы герои трагедии в Кемерово35
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома44
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение