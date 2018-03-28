Юрий Энтин: Олег хотел отказаться от Трубадура, а спел весь репертуар

Поэт-песенник поделился с «ВМ» воспоминаниями об ушедшем из жизни Олеге Анофриеве

— Я сам узнал о смерти Олега совсем недавно, и с тех пор у меня не умолкает телефон. Должен сказать, что для меня это невероятная утрата очень близкого человека. Когда мы записывали песни для «Бременских музыкантов», которые для меня стали началом карьеры, Олег Анофриев исполнил не только «Ничего на свете лучше нету», но и все остальные. Он тогда пришел в студию с высокой температурой и хотел отказаться от исполнения вообще. Но мы уговорили его спеть за Трубадура, а потом он втянулся и в итоге спел весь репертуар мультфильма, кроме партии Принцессы. Так он прославил и картину, и себя. Думаю, без него «Бременские музыканты» были бы совсем другими и не стали бы столь популярны. Я за этим чудом наблюдал собственными глазами, и даже, можно сказать, участвовал в создании этого чуда. События того дня я до сих помню, как будто они были вчера.