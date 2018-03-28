Продавцы и фотограф при пожаре в Кемерово спасли более 80 жизней

Двое продавцов из обувного магазина сумели сделать больше, чем весь персонал ТРЦ «Зимняя вишня». Увидев, что начался пожар и панику посетителей, они организовали эвакуацию и помогали людям выйти из горящего здания. На их счету спасение как минимум пятидесяти жизней. Они бегали в задымленное помещение, отыскивали потерявших ориентацию людей и выводили их на улицу. Героев зовут Хуршед и Фарзон.

Фото: Telegram-канал Mash

Один из парней рассказал, что когда увидел дым и бегущих родителей с детьми, то сразу подумал о своих троих наследниках. Мужчины вбегали в задымленное помещение и эвакуировали людей до тех пор, пока была возможность дышать. После их вывели из здания спасатели. Снаружи здания был настоящий хаос. «Я видел женщину. Она стояла и повторяла, что потеряла троих детей там», — цитирует героя Telegram-канал Mash.

Не растерялся при пожаре и молодой фотограф Евгений. Мужчина спас около 30 детей благодаря тому, что в его реквизите был противогаз. По словам молодого человека, его компания специализировалась на проведении детских мероприятий в зоне, которая находилась ближе всего к очагу возгорания. Когда пошел дым, Евгений был одним из первых, кто его увидел.

Евгений надел противогаз и бросился в клубы дыма. Благодаря опыту по организации детских праздников, ему удалось оперативно собрать детей и вывести их к спасательным выходам. При этом фотограф не предполагал, что в других залах могут быть запертые в них дети, оставленные без помощи взрослых, пишет сайт Lenta.ru

При попытке спасти детей погибла одна из самых любимых педагогов в кемеровской гимназии №17 — учительница английского языка Татьяна Дарселия, которая привила ученикам любовь к своему предмету. Когда в «Зимней вишне» вспыхнул пожар и началась паника, она вытолкнула свою 14-летнюю дочь на улицу. Узнав, что в кинозалах наверху остались дети, она поднялась наверх, чтобы помочь их эвакуировать. Она пыталась спасти их из объятого пламенем кинотеатра, но силы в борьбе с пожаром оказались не равны.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1744818865399057833_1699692720"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.071875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.071875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);