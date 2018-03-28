Ярмольник об Анофриеве: «Он с нами навсегда»

Актер Леонид Ярмольник в беседе с НСН назвал Анофриева классиком, чье наследие будут жить всегда.

«Грустно, обидно, страшно, но это жизнь, она не беспредельна. Зато останется всё, что он сделал и в песнях, и в музыке. Это один из немногих классиков, который у всех на слуху, его обожают и любят, он с нами навсегда. Мое поколение, во всяком случае, из этого состоит. Это грустная весть, грустное событие. Его будут помнить столько, сколько будут жить», — сообщил он.

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Ранее в эфире НСН заслуженная артистка РСФСР выразила соболезнования родным Олега Анофриева.

Анофриев стал известен благодаря исполнению песен к фильмам и телепередачам, он снялся в культовых советских картинах, также озвучил героев многих популярных мультфильмов.