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Ярмольник об Анофриеве: «Он с нами навсегда»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ярмольник об Анофриеве: «Он с нами навсегда» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
28 марта скончался народный артист России Олег Анофриев. Об этом на своей странице в Instagram сообщил актёр Александр Олешко.
Актер Леонид Ярмольник в беседе с НСН назвал Анофриева классиком, чье наследие будут жить всегда.
«Грустно, обидно, страшно, но это жизнь, она не беспредельна. Зато останется всё, что он сделал и в песнях, и в музыке. Это один из немногих классиков, который у всех на слуху, его обожают и любят, он с нами навсегда. Мое поколение, во всяком случае, из этого состоит. Это грустная весть, грустное событие. Его будут помнить столько, сколько будут жить», — сообщил он.
Композитор Гладков рассказал о последнем увлечении Анофриева
Ранее в эфире НСН заслуженная артистка РСФСР выразила соболезнования родным Олега Анофриева.
Анофриев стал известен благодаря исполнению песен к фильмам и телепередачам, он снялся в культовых советских картинах, также озвучил героев многих популярных мультфильмов.
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