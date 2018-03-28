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Не называйте меня героем: фотограф вывел 30 детей из горящего ТРЦ «Зимняя вишня»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Не называйте меня героем: фотограф вывел 30 детей из горящего ТРЦ «Зимняя вишня» 

Новая Кубань 5 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. На встрече родителей погибших детей в Кемерово со спасателями присутствовал молодой человек по имени Евгений. Парень работал фотографом и изучил торговый центр как свои пять пальцев. По его словам, очаг возгорания находился на детской площадке — загорелась яма, полностью наполненная поролоновыми кубами.
— В центре этого возгорания находился мальчик. Все внезапно загорелось. Сам я находился на расстоянии, прямо у пожарной лестницы. Дверь пожарной лестницы была с этой стороны открыта. Это стопроцентно. Все нижние этажи были закрыты. С этой стороны вытащили. В этот момент в этом районе было около 60 человек, — цитирует Евгения портал «Лента.ру». [news id=17848]
Используя собственный противогаз, мужчина смог вывести из горящего ТРЦ 30 детей. Рассказывая о своем поступке, он попросил журналистов не называть его имени и не писать о нем как о герое. Позже на странице в социальной сети парень принес соболезнования родственникам тех, кому не удалось спастись из объятого огнем торгового центра.
Евгений — не сотрудник администрации «Зимней вишни». Он фотограф и генеральный директор школы танцев и театра, которая должна была вскоре открыться. Во время пожара молодой человек несколько раз возвращался в здание за детьми, однако он, как и все спасатели, прошел мимо злополучной запретной двери одного из кинозалов, где оказались заблокированными десятки детей. Евгений с сожалением признался, что не слышал никаких криков и не знал, что там находятся люди.
— Если бы я услышал шум, я бы вывел!, — сказал он родителям погибших детей.
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