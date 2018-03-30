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Медведев назвал смерть Анофриева большой утратой для отечественной культуры
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Медведев назвал смерть Анофриева большой утратой для отечественной культуры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Олега Анофриева, отметив, что его кончина стала для всех большой утратой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Народный артист России Олег Анофриев ушел из жизни в среду в возрасте 87 лет. Прощание с известным актером состоится в Центральной клинической больнице Управления делами президента, после чего его похоронят в Подмосковье.
"Это большая утрата для родных и близких, для отечественной культуры, для всех нас. Олег Андреевич обладал редким дарованием и был талантлив в каждом своём проявлении. Он был ярким и обаятельным артистом, замечательным режиссёром и сценаристом, автором удивительно красивых песен и романсов", — написал он.
Медведев также отметил, что Анофриев создал не только множество образов в театре и кино, но и подарил свой неповторимый голос героям мультфильмов. «Песни о жизни, дружбе, любви и верности в его исполнении всегда звучали искренне и проникновенно. Он обладал невероятной способностью заряжать своей особой энергией добра», — заявил он.
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