Медведев назвал смерть Анофриева большой утратой для отечественной культуры

Народный артист России Олег Анофриев ушел из жизни в среду в возрасте 87 лет. Прощание с известным актером состоится в Центральной клинической больнице Управления делами президента, после чего его похоронят в Подмосковье

"Это большая утрата для родных и близких, для отечественной культуры, для всех нас. Олег Андреевич обладал редким дарованием и был талантлив в каждом своём проявлении. Он был ярким и обаятельным артистом, замечательным режиссёром и сценаристом, автором удивительно красивых песен и романсов", — написал он.

Медведев также отметил, что Анофриев создал не только множество образов в театре и кино, но и подарил свой неповторимый голос героям мультфильмов. «Песни о жизни, дружбе, любви и верности в его исполнении всегда звучали искренне и проникновенно. Он обладал невероятной способностью заряжать своей особой энергией добра», — заявил он.