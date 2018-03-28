Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Олега Анофриева

Это был «настоящий мастер, человек яркого, многогранного таланта, чье творческое наследие поистине неисчерпаемо», отметила глава Совфеда. «Десятки ролей, интереснейшие работы, блестящие выступления на эстраде и добрые, искренние песни, заставляющие размышлять о самом сокровенном, даже спустя многие годы будут нам близки и понятны», — написала она.

Валентина Матвиенко отметила, что Олегу Анофриеву были присущи замечательные качества — душевность, необыкновенная порядочность, уважение к людям. «Для всех, кто видел его на театральной сцене или на экране, кому посчастливилось работать вместе с ним, его уход стал тяжелой, невосполнимой утратой», — считает сенатор. Она попросила передать соболезнования и слова поддержки родным и близким актера.

Олег Анофриев родился в 1930 году в Геленджике в семье врача. После окончания средней школы поступил в Школу-студию МХАТ. В 1954 году был направлен в Центральный детский театр. Далее служил в Театра имени Маяковского, Театре Моссовета, Театре-студии киноактера, где некоторое время был главным режиссером.

За свою актерскую карьеру снялся в шестидесяти фильмах, среди которых «Девушка с гитарой», «Алые паруса», «Сказка о потерянном времени», «Там, на неведомых дорожках», «После дождичка в четверг», «Человек с бульвара капуцинов».

Большую известность принесли Олегу Анофриеву работы в мультфильмах, прежде всего — в «Бременских музыкантах», где он исполнил партии Трубадура, Атаманши, всех разбойников, Короля, Петуха, Кота, Пса и охранников короля. Кроме того, не одно поколение россиян запомнит его как исполнителя песни «Спят усталые игрушки» для передачи «Спокойной ночи, малыши!».