Ещё
Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Олега Анофриева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Олега Анофриева 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила в Союз кинематографистов России соболезнования в связи с кончиной актера Олега Анофриева, который ушел из жизни сегодня на 88-м году жизни.
Это был «настоящий мастер, человек яркого, многогранного таланта, чье творческое наследие поистине неисчерпаемо», отметила глава Совфеда. «Десятки ролей, интереснейшие работы, блестящие выступления на эстраде и добрые, искренние песни, заставляющие размышлять о самом сокровенном, даже спустя многие годы будут нам близки и понятны», — написала она.
Валентина Матвиенко отметила, что Олегу Анофриеву были присущи замечательные качества — душевность, необыкновенная порядочность, уважение к людям. «Для всех, кто видел его на театральной сцене или на экране, кому посчастливилось работать вместе с ним, его уход стал тяжелой, невосполнимой утратой», — считает сенатор. Она попросила передать соболезнования и слова поддержки родным и близким актера.
Олег Анофриев родился в 1930 году в Геленджике в семье врача. После окончания средней школы поступил в Школу-студию МХАТ. В 1954 году был направлен в Центральный детский театр. Далее служил в Театра имени Маяковского, Театре Моссовета, Театре-студии киноактера, где некоторое время был главным режиссером.
За свою актерскую карьеру снялся в шестидесяти фильмах, среди которых «Девушка с гитарой», «Алые паруса», «Сказка о потерянном времени», «Там, на неведомых дорожках», «После дождичка в четверг», «Человек с бульвара капуцинов».
Большую известность принесли Олегу Анофриеву работы в мультфильмах, прежде всего — в «Бременских музыкантах», где он исполнил партии Трубадура, Атаманши, всех разбойников, Короля, Петуха, Кота, Пса и охранников короля. Кроме того, не одно поколение россиян запомнит его как исполнителя песни «Спят усталые игрушки» для передачи «Спокойной ночи, малыши!».
Российская Газета: последние новости
Страховщики оценили ущерб от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" Юргенс: Сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" не был застрахован Песков прокомментировал возможный дипбойкот ЧМ-2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке268
Захарова плачет третий день100
Названы герои трагедии в Кемерово35
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома44
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение