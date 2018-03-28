СМИ: кемеровский фотограф вывел из огня 30 детей

Во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» работавший в ТЦ фотограф смог вывести из горящего кинозала около 30 детей, пишет « Комсомольская правда ».

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

Информация о том, что неизвестный вывел из огня большую группу детей, появилась в интернете сразу же после пожара, унесшего жизни десятков человек. Кто именно их спас, оставалось неизвестным — рядом с сообщениями появлялись фотографии совершенно разных людей. Подлинный герой нашелся в штабе, где находятся родственники погибших и пострадавших. Его зовут Евгений, он фотограф в фирме, которая поводит детские квесты.

Площадка, на которой он работал в тот день, находилась рядом с кинозалами, и густой дым Евгений обнаружил одним из первых. Многие жизни были в дальнейшем спасены благодаря тому, что в реквизите фотографа оказался противогаз. Надев его, молодой человек бросился в кинозал. Помогло и то, что Евгений проводил квесты, а значит, умел собирать вокруг себя детей и направлять их. В результате ему удалось вывести из огня большую группу школьников и увести их к выходам с горящего этажа.

Евгений не рассказывает подробностей.

«Это требование следователей, я прохожу как один из свидетелей по делу о пожаре», — говорит он.

Родители, чьих детей спасти не удалось, говорят, что признательны ему за то, что он сохранил столько других жизней.

Сам он написал на своей страничке в соцсетях:

«Ребята, я в порядке. Знаю, что многие потеряли детей. Приношу свои соболезнования тем, чьих детей не успели спасти».

У него остались фотографии, сделанные незадолго до пожара. На них — те, кого он спас, и те, кого больше нет.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, обнаружены останки всех погибших. Опознаны тела 27 человек. Пострадали 76 посетителей ТЦ, 14 из них остаются в больницах.

России объявлен национальный траур. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

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