Фотограф спас 30 детей из пожара в Кемерове благодаря реквизит для съемок

Журналисты нашли фотографа, который спас 30 детей из пожара в кемеровском торговом центре. Молодой человек просит не называть его героем и не писать его фамилию. С ним поговорили журналисты « Комсомольской правды » в штабе, где находятся родственники пострадавших и погибших при пожаре кемеровской трагедии.

Евгений работает фотографом в компании, которая организовывает детские квесты. Компания находилась прямо по соседству с кинотеатром. Начало пожара Евгений заметио одним из первых. В реквизите для фотосессий в квест-руме чудом оказался настоящий противогаз, который надел кемеровец т побежал к очагу возгорания.

Поскольку он сам проводил квесты, то знал, как быстро организовать детей. Крикнув, чтобы все бежали к нему, фотограф собрал их вместе и повел к выходу.

«Ребята, я в порядке. Знаю, что многие потеряли детей. Приношу свои соболезнования тем, чьих детей не успели спасти», — написал Женя на страничке в соцсети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.