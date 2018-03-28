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Варнава заговорила о трагедии после пожара в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Катя Варнава заговорила о личной трагедии после пожара в Кемерове 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В микро-блоге девушка поделилась личной трагедией. За два года Екатерина потеряла троих членов семьи. Страшный пожар в Кемерове еще раз напомнил звезде, как невыносимо больно терять любимых.
Барышня написала в Instagram, что за последние два года из жизни ушли папа, родной брат и тетя. Варнава тяжело переживает утрату.
"Этот пробел в моей жизни нельзя ничем заполнить, и эта рана никогда не зарастет", — поделилась актриса.
Гибель кемеровчан воскресила в памяти Екатерины тяжелые воспоминания. Барышня призналась, что даже опыт личной трагедии не может сравниться с тем горем, которое обрушилось на россиян.
"Я не могу представить себе ту боль, которую испытывают семьи погибших деток… не смотря на все это я даже боюсь подумать о том, чтобы было со мной", — пишет телезвезда в соцсетях.
Добавим, что на трагедию отреагировали многие российские знаменитости, некоторые даже отказались от гонораров ради помощи жертвам пожара. Например, Лолита Милявская отдала собранную с пермского концерта сумму в помощь семье одного из погибших. Анита Цой и ее близкие перечислили один миллион рублей, а певец Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов рублей пострадавшим в Кемерове. Филипп Киркоров намерен помочь 11-летнему Сереже, который потерял в пожаре всю семью, но сам чудом остался жив.
Напомним, что торговый центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню — двери одного из залов оказались запертыми.
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