Варнава заговорила о трагедии после пожара в Кемерове

Катя Варнава заговорила о личной трагедии после пожара в Кемерове

В микро-блоге девушка поделилась личной трагедией. За два года Екатерина потеряла троих членов семьи. Страшный пожар в Кемерове еще раз напомнил звезде, как невыносимо больно терять любимых.

Барышня написала в Instagram, что за последние два года из жизни ушли папа, родной брат и тетя. Варнава тяжело переживает утрату.

"Этот пробел в моей жизни нельзя ничем заполнить, и эта рана никогда не зарастет", — поделилась актриса.

Гибель кемеровчан воскресила в памяти Екатерины тяжелые воспоминания. Барышня призналась, что даже опыт личной трагедии не может сравниться с тем горем, которое обрушилось на россиян.

"Я не могу представить себе ту боль, которую испытывают семьи погибших деток… не смотря на все это я даже боюсь подумать о том, чтобы было со мной", — пишет телезвезда в соцсетях.

Напомним, что торговый центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню — двери одного из залов оказались запертыми.