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Не стало Олега Анофриева
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Не стало Олега Анофриева 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Я не считаю актерство профессией, артист — это артистизм во всем». Так говорил Олег Анофриев. 28 марта популярный актер, исполнитель и автор песен в десятках советских фильмах и мультфильмах, народный артист России Олег Анофриев ушел из жизни. Ему было 87 лет.
Он умер в своей родной Москве. Где в молодости учился в Школе-студии МХАТ, потом работал в Центральном детском театре, в Театре имени Маяковского и в Театре имени Моссовета — тогда, когда его партнерами по труппе были великие Фаина Раневская и Ростислав Плятт, о которых он оставил замечательные воспоминания в мемуарах «Солдат и балерина».
Дольше всего Олег Анофриев прослужил в московском Театре-студии киноактера, где был и главным режиссером, и где шел его целиком авторский моноспектакль «Тебе одной и об одной тебе»: его очень любила публика.
Олег Анофриев был востребован и кинорежиссерами. Многим памятна одна из его первых ролей: в фильме 50-х годов «За витриной универмага» Анофриев сыграл комсорга отдела готового платья. Но лучше из ранних киноработ Анофриева помнится жизнерадостный и поющий молодой врач Владька Карпов в фильме по повести Сергея Аксенова «Коллеги».
О себе Олег Анофриев говорил: «Я был готовенький от природы эстрадный артист». Наверное, это правда так и было. Его прекрасный голос — то задушевный, то с высокой металлической ноткой, то убаюкивающий, то веселящий — стал украшением для многих экранных героев. Он создал нужную атмосферу в фильме «Земля Санникова» песней «Есть только миг между прошлым и будущим…»; он врезался в память едва ли не больше, чем фильм, когда звучал в картине «Путь к причалу» в «Песне о друге»: «Если радость на всех одна, то и печаль одна…» И, конечно, этот голос отлично знали все советские дети, потому он им пел в передаче «Спокойной ночи, малыши», потому что голосом Анофриева пели «Черепаха и Львенок». И, разумеется, все персонажи — и люди, и животные — в суперпопулярном мультфильме «Бременские музыканты».
В пении Олега Анофриева раскрывался неповторимый дар перевоплощения, которым артист обладал в полной мере. Он радовал и согревал — радует и согревает и теперь.
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