«Признаю свою ошибку»: Бородина извинилась за ложь о жертвах кемеровской трагедии

Вскоре после крупного пожара в ТЦ кемеровского района под названием «Зимняя вишня» в Сети начала распространяться фэйковая информация о количестве жертв инцидента. Сообщалось, что происшествие унесло жизни сотен человек, однако позднее выяснилось, что эти факты недостоверны, а против украинского пранкера, «запустившего» фейк, было возбуждено уголовное дело.