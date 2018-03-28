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«Признаю свою ошибку»: Бородина извинилась за ложь о жертвах кемеровской трагедии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Признаю свою ошибку»: Бородина извинилась за ложь о жертвах кемеровской трагедии 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Вскоре после крупного пожара в ТЦ кемеровского района под названием «Зимняя вишня» в Сети начала распространяться фэйковая информация о количестве жертв инцидента. Сообщалось, что происшествие унесло жизни сотен человек, однако позднее выяснилось, что эти факты недостоверны, а против украинского пранкера, «запустившего» фейк, было возбуждено уголовное дело.
Однако буквально за несколько часов новостью успели поделиться многие, в том числе и популярные, пользователи Интернета. «Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы. На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осозновать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала сегодня Ксения Бородина в своем микроблоге, прикрепив к посту ролик с подборкой фотографий погибших.
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