Раскрыта причина смерти актера Олега Анофриева

Названа причина смерти актера Олега Анофриева

Советский и российский актер театра и кино, автор песен и певец, народный артист России Олег Анофриев ушел из жизни в возрасте 87 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил RT со ссылкой на актера и телеведущего Александра Олешко

"Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками", — сказал он. По словам Олешко, о смерти актера сообщила внучка.

Как позже сообщил источник РИА Новости , прощание с Анофриевым пройдет в Центральной клинической больнице управления делами президента в пятницу.

Человек оркестр

Олег Анофриев родился 20 июля 1930 года в Геленджике . Актер поступил в Школу-студию МХАТ, затем выступал в Центральном детском театре, Театре имени Маяковского и Театре имени Моссовета . Там он работал с выдающимися Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом . Анофриев сыграл в кино более 60 ролей. Он снимался в фильмах "Простая история" (1960), "Алые паруса" (1961), "Коллеги" (1962), "Сказка о потерянном времени" (1964), "Северный вариант" (1974), "Первый рейс" (1976), "Кот в мешке" (1978), "Там, на неведомых дорожках" (1982), "Тайна виллы "Грета" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1989) и других. Одна из самых последних по времени работ — небольшая роль в драме "Опять надо жить" (1999).

Также в 1992 году актер дебютировал как кинорежиссер с фильмом "Быть влюбленным", в котором выступил и в качестве композитора. Народный артист России написал более 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, спектаклям и музыкальным сказкам. Его песни можно услышать в фильмах "Северный вариант" (1974), "Кот в мешке" (1978), "Хорошо сидим" (1986) и других.

Кроме того, Анофриев озвучивал мультфильмы. Так, в "Бременских музыкантах" (1969) он исполнил все партии, кроме принцессы. Голос актера можно услышать и в мультфильмах "Сказка о Попе и о работнике его Балде" (1973), "Как Львенок и Черепаха пели песенку" (1974), "В порту" (1975) и других.

"Истинный профессионал"

"Очень соболезную, я хорошо знал Олега, мы работали вместе над рядом фильмов, в частности, он исполнял мои песни в картине Ролана Быкова "Автомобиль, скрипка и собака Клякса". Иногда мы общались, я бывал у него в гостях", — сказал он. Коллеги Анофриева выразили соболезнования в связи с кончиной Анофриева. Так, композитор Максим Дунаевский отметил всестороннюю одаренность народного артиста России. По его словам, Анофриев был талантлив и как актер, и как автор, и как исполнитель.

"Для меня весть о кончине Олега стала неожиданностью. Мы вместе отмечали его 85-летний юбилей, и он был весел и бодр как всегда. Я не помню Олега больным, он и не болел, его домашние жена и дочь — врачи, и они не позволяли ему болеть", — отметил поэт. В свою очередь поэт Юрий Энтин заявил, что новость о смерти актера для него стала неожиданностью.

Он также добавил, что уход Анофриева стал огромной потерей для российской культуры и искусства, поскольку народный артист был ярким, талантливым человеком и истинным профессионалом, "с которым работать было одно удовольствие".

Слова соболезнования выразили и российские политики и чиновники.

"Олег Андреевич без остатка вкладывал душу в свои сценические работы, был настоящим мастером актерского искусства, воспитал немало достойных последователей", — сообщил министр. Глава Минкультуры Владимир Мединский отметил талант актера и его голос, который навсегда останется "теплым напоминанием о детстве для миллионов россиян".