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Олег Анофриев предвидел собственную смерть
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Олег Анофриев предвидел собственную смерть 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Олег Анофриев заранее готовился к уходу из жизни: заказал себе надгробие и крест. Также актер позаботился о благополучии семьи — написал завещание.
Олег Андреевич как будто предвидел свою смерть, готовился к ней. Он выбрал памятник и согласовал надпись на нем — «Есть только миг». Приготовил два нательных крестика. Обычное распятие для похорон — боялся, что дорогой, украдут в морге. И золотой — чтобы оставить на память правнуку. Актер определился с наследником — все имущество Анофриев передал внучке, сообщает сайт «Комсомольская правда».
Незадолго до смерти актер начал вырезать из дерева фигуру Христа. Олег Андреевич очень дорожил этой работой, необычайно тщательно прорабатывая колючки в терновом венце и лицо Иисуса — пишет EG.ru. Добавим, что Олег Анофриев был верующим человеком и часто посещал церковь.
Несколько лет назад артист рассказал журналистам, что у него на сердце стоит шесть шунтов, и искусственный клапан. Также ему приходилось пить много препаратов для разжижения крови.
Олег Андреевич ушел из жизни сегодня, 28 марта. Проститься с актером можно будет в пятницу, 30 марта, в траурном зале Центральной клинической больницы Управделами президента. Похороны пройдут в этот же день. Точное время родные Олега Андреевича сообщат позже.
Ануфриев знаком зрителям по фильмам: «Девушка с гитарой», «Сказка о потерянном времени», «Друзья и годы», «После дождичка в четверг», «Человек с бульвара Капуцинов». Его голос звучит в «Бременских музыкантах»: озвучил Трубадура, Короля, Петуха, Кота, Пса, Атаманшу, разбойников и охранников. Дублировал мультфильмы «Сказку о попе и о работнике его Балде», «Шел трамвай десятый номер», «Как Львенок и Черепаха пели песню». Исполнил песню «Спят усталые игрушки».
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