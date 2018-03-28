Ещё
Почему пластические хирурги отказались проводить операцию Алле Пугачевой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Почему пластические хирурги отказались проводить операцию Алле Пугачевой 

WMJ.ru 48 минут назад
Фото: WMJ.ru
Алла Пугачева в последнее время выглядит потрясающе: звезда похудела и посвежела. Но недавно в соцсетях примадонна заявила поклонникам, что у нее серьезные проблемы со здоровьем и она живет только ради своих маленьких детей. Но в недавнем интервью Алла Борисовна призналась, что проблемы со здоровьем начались у нее еще несколько лет назад. По словам Пугачевой, пару лет назад она хотела подкорретировать овал лица. Она пришла на прием к пластическому хирургу, но ей отказали в операции.
— заявила Пугачева в разговоре с «Российским Диалогом».
При этом звезда совершенно не скрывает от поклонников своего лица без макияжа. Время от времени в Instagram Пугачевой появляются селфи без косметики. Фолловеры артистки благодарят ее за честность, а также отмечают, что она выглядит прекрасно для своего возраста.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
27-летняя Миша Романова официально подтвердила свой уход из группы «ВИА Гра» Алла Пугачева — о здоровье: «Я старею, организм дает сбой, мне трудно дышать и ходить» Диана Гурцкая рассказала о том, как ей диагностировали рак матки
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева295
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине326
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово241
Великобритания придумала наказание для России141
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке379
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова плачет третий день
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение