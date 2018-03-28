Почему пластические хирурги отказались проводить операцию Алле Пугачевой

Алла Пугачева в последнее время выглядит потрясающе: звезда похудела и посвежела. Но недавно в соцсетях примадонна заявила поклонникам, что у нее серьезные проблемы со здоровьем и она живет только ради своих маленьких детей. Но в недавнем интервью Алла Борисовна призналась, что проблемы со здоровьем начались у нее еще несколько лет назад. По словам Пугачевой, пару лет назад она хотела подкорретировать овал лица. Она пришла на прием к пластическому хирургу, но ей отказали в операции.

— заявила Пугачева в разговоре с «Российским Диалогом».

При этом звезда совершенно не скрывает от поклонников своего лица без макияжа. Время от времени в Instagram Пугачевой появляются селфи без косметики. Фолловеры артистки благодарят ее за честность, а также отмечают, что она выглядит прекрасно для своего возраста.

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Фото:Global Look Press