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«Эта рана никогда не зарастет»: Варнава рассказала о потере близких
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Эта рана никогда не зарастет»: Варнава рассказала о потере близких 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
В день общенационального траура по жертвам трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» Кемеровской области, унесшей жизни более 60 человек, звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала откровенный пост в «Инстаграме». В нем она поделилась личными воспоминаниями о трижды пережитом горе.
Артистка призналась, что за последние два года похоронила отца, брата и тетю. «Этот пробел в моей жизни нельзя ничем заполнить, и эта рана никогда не зарастет.. и даже не смотря на все это, я не могу представить себе ту боль, которую испытывают семьи погибших деток… не смотря на все это я даже боюсь подумать о том, чтобы было со мной..и нет таких слов в нашем богатом русском языке, чтобы описать, как мне жаль.. как сильно мне жаль.. Дети, простите» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала она.
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