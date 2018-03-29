«Эта рана никогда не зарастет»: Варнава рассказала о потере близких

В день общенационального траура по жертвам трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» Кемеровской области , унесшей жизни более 60 человек, звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала откровенный пост в «Инстаграме». В нем она поделилась личными воспоминаниями о трижды пережитом горе.

Артистка призналась, что за последние два года похоронила отца, брата и тетю. «Этот пробел в моей жизни нельзя ничем заполнить, и эта рана никогда не зарастет.. и даже не смотря на все это, я не могу представить себе ту боль, которую испытывают семьи погибших деток… не смотря на все это я даже боюсь подумать о том, чтобы было со мной..и нет таких слов в нашем богатом русском языке, чтобы описать, как мне жаль.. как сильно мне жаль.. Дети, простите» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала она.