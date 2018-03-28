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Названа причина смерти Анофриева
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

87-летнего Олега Анофриева убил рак 

Дни.ру 2 часа назад
По некоторым данным, Олег Анофриев умер в результате онкологического заболевания. Коллеги высказались о смерти прославленного артиста.
Долгая онкологическая болезнь стала причиной смерти одного из самых ярких артистов Советского Союза и России Олега Анофриева, утверждает "МедикФорум". Одним из первых информацией поделился телеведущий, актер, шоумен Александр Олешко, который был дружен с легендарным артистом.
О смерти Олега Анофриева высказался не менее известный актер Михаил Боярский.
"Олег — замечательный актер. Великолепный певец. Нет такого ребенка, который бы не слышал его голос, не узнавал бы его. Он озвучивал огромное количество мультиков. Потом он очень порядочный человек. Большая утрата…" — цитирует звезду фильма "Д`Артаньян и три мушкетера" РЕН-ТВ.
Не остался в стороне и прославленный артист Валентин Гафт. "
"Казалось, он будет жить вечно, энергичный, с хорошим юмором, замечательный человек. Он ко мне очень хорошо относился, а я к нему. Это просто отдельная судьба, можно посмотреть на его трудный путь. Он сделал себе дорогу, и его узнали все", — заключил актер.
По словам Гафта, Анофриев был добрым, обаятельным и "попадал в душу детей и взрослых". "Это талантливый человек, который редко появлялся на экране, но, когда появлялся, я телевизор уже не выключал", — приводит слова Валентина Гафта RT.
Олег Анофриев исполнил и записал свыше 200 песен. Голос этого легендарного артиста можно услышать в фильмах "Земля Санникова" и "Принцесса цирка", мультфильмах "Бременские музыканты" и "Как Львенок и Черепаха пели песню". Он сыграл в советских фильмах "Будьте моим мужем", "Там, на неведомых дорожках…", "Человек с бульвара Капуцинов" и других.
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