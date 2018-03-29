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Самое сокровенное: Нюша рассказала о беременности
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Самое сокровенное: Нюша рассказала о беременности 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Певица поделилась эмоциями и пояснила, как важна для нее роль мамы.
27-летней певице в последнее время все сложнее сдерживать натиск любопытных журналистов, которые то и дело норовят уличить Нюшу в интересности положения. Усилился нажим после того, как летом 2017 года звезда тайно вышла замуж. Хотя, пока о пополнении в семье пара не заговаривает, и Нюша, и ее супруг Игорь Сивов в последнее время стали охотнее комментировать эту тему. Так, например, на днях в интервью певица рассказала, что тема материнства ее очень волнует и к этой роли в своей жизни она тщательно готовится.
«Для меня это абсолютно естественный процесс — женщина создана для того, чтобы когда-нибудь родить ребеночка, — рассказала «Телепрограмме» Нюша. — Поэтому я с мыслью о том, что стану мамой, живу всегда. Не могу сказать, что что-то поменялось. Просто после того, как вышла замуж, внимание прессы ко мне в этом плане стало пристальнее».
Также певица рассказала, что мечтает стать очень хорошей мамой, ведь перед глазами у нее прекрасный пример — ее собственная мама. Звезда призналась, что именно она стала для маленькой Нюши настоящим другом и опорой, девочка всегда могла поделиться с мамой самым сокровенным.
Нюша тайно вышла замуж летом 2017 года
«В детстве я была девочкой закрытой, но мама смогла стать мне в первую очередь другом. Я начала с ней больше общаться, у меня не было от нее секретов — делилась с мамой абсолютно любыми своими проблемами. В итоге это вылилось в такую дружбу, что могу маме позвонить в любой момент и поделиться своими переживаниями».
Напомним, что Нюша — дочь известного российского музыканта Владимира Шурочкина, бывшего участника группы «Ласковый май». Мама певицы Ирина Шурочкина в юности, кстати, тоже была связана с музыкой — она пела в рок-группе. Родители Нюши рано развелись, но на детстве будущей звезды это никак не сказалось — Владимир и Ирина смогли сохранить дружеские отношения, и отец проводил с дочерью много времени.
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