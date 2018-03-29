Ещё
Певица Нюша высказалась о своей беременности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Певица Нюша высказалась о своей беременности 

Passion.ru 35 минут назад
Фото: Passion.ru
В Сети постоянно ходят слухи об интересном положении певицы Нюши, однако раз за разом она их опровергает. Недавно в одном из интервью девушка высказалась о том, когда же планирует стать мамой.
«Для меня это абсолютно естественный процесс — женщина создана для того, чтобы когда-нибудь родить ребеночка. Поэтому я с мыслью о том, что стану мамой, живу всегда. После замужества поменялось лишь то, что теперь к этой теме приковано повышенное внимание», — заявила Нюша.
Напомним, в прошлом году звезда вышла замуж за Игоря Сивова — главного советника президента Международной федерации студенческого спорта. Мужчина до сих пор ревнует возлюбленную к ее бывшему бойфренду Егору Криду, и поклонники подозревают, что на этой почве супруги часто ссорятся, поэтому им не до пополнения в семье. Как бы там ни было, о проблемах в браке Нюша предпочитает не распространяться.
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
Мише Романовой из «ВИА Гры» нашли замену в Санкт-Петербурге Коллеги и врачи о состоянии перенесшего инсульт Федора Добронравова Дмитрий Дибров о своей жене: «Брать девушку надо прямо со школьной скамьи»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло152
Блогер Варламов задержан в Москве196
Россия приготовила ответ США236
Азербайджан забраковал российское оружие356
«С чего это я должен их жалеть?»63
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
03:03
Бондарчук решил судиться со «Смешариками»
Шоу-бизнес
01:30
Экс-жена Джигарханяна потерпела новое поражение
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение