27-летняя Нюша высказалась о беременности

С того момента, как Нюша вышла замуж за Игоря Сивова , поклонники постоянно с пристрастием следят за изменениями в фигуре любимой певицы и при любой возможности подозревают артистку в беременности. Нюша неоднократно говорила, что хочет детей и видит себя в роли мамы. Более того, когда певица стала наставницей шоу «Голос. Дети», она шутила, что специально согласилась участвовать в этом проекте. Потому что ее предшественницы Пелагея и Полина Гагарина обе уходили в декрет после работы в шоу.

По словам певицы, после замужества ее мысли относительно материнства не изменились. Нюша все также планирует стать мамой, но не торопит события. При этом артистка отмечает, что не следит за тем, что о ней пишут в прессе.

— рассказывает певица в интервью сайту teleprogramma.pro.

Напомним, в июле прошлого года Нюша вышла замуж за генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. У мужчины подрастают двое детей от предыдущего брака.

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Фото:Instagram