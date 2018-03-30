В Москве состоится прощание с Олегом Анофриевым

МОСКВА , 30 мар — РИА Новости . Близкие, коллеги и поклонники простятся с выдающимся актером театра и кино, певцом Олегом Анофриевым в пятницу в Центральной клинической больнице Управления делами президента в Москве, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.

Народный артист России Олег Анофриев ушел из жизни в среду в возрасте 87 лет. Прощание с известным актером состоится в Центральной клинической больнице Управления делами президента, после чего его похоронят в Подмосковье

"Анофриева похоронят на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья 30 марта", — сказали в пресс-службе.

Советский и российский актер театра и кино, режиссер и автор песен Олег Анофриев снимался в таких фильмах, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Будьте моим мужем», «После дождичка в четверг», «Гардемарины, вперед!». Он озвучил множество мультфильмов из «золотого фонда», в том числе «Бременские музыканты», «Как Львёнок и Черепаха пели песню», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Отважный Робин Гуд» и многие другие. В его исполнении миллионы слушателей запомнили колыбельную «Спят усталые игрушки» и песню «Есть только миг».