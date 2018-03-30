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В Москве состоится прощание с Олегом Анофриевым
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В Москве состоится прощание с Олегом Анофриевым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Близкие, коллеги и поклонники простятся с выдающимся актером театра и кино, певцом Олегом Анофриевым в пятницу в Центральной клинической больнице Управления делами президента в Москве, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.
Народный артист России Олег Анофриев ушел из жизни в среду в возрасте 87 лет. Прощание с известным актером состоится в Центральной клинической больнице Управления делами президента, после чего его похоронят в Подмосковье.
"Анофриева похоронят на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья 30 марта", — сказали в пресс-службе.
Соболезнования семье артиста направили известный режиссер Светлана Дружинина, композитор Максим Дунаевский, поэт Юрий Энтин, а также мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, руководство студии «Союзмультфильм» и многие другие. Передал слова поддержки президент РФ Владимир Путин, который отметил невероятный талант Анофриева.
Советский и российский актер театра и кино, режиссер и автор песен Олег Анофриев снимался в таких фильмах, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Будьте моим мужем», «После дождичка в четверг», «Гардемарины, вперед!». Он озвучил множество мультфильмов из «золотого фонда», в том числе «Бременские музыканты», «Как Львёнок и Черепаха пели песню», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Отважный Робин Гуд» и многие другие. В его исполнении миллионы слушателей запомнили колыбельную «Спят усталые игрушки» и песню «Есть только миг».
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