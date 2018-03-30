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В Москве простились с Олегом Анофриевым
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В Москве простились с актером Олегом Анофриевым 

Москва24 18 часов назад
Фото: ТАСС
В Центральной клинической больнице управления делами президента завершилась церемония прощания с актером театра и кино, композитором и режиссером Олегом Анофриевым, сообщает телеканал Москва 24.
Гражданскую панихиду посетили близкие, родные и почитатели таланта артиста. Похороны пройдут в этот же день на Аксиньинском кладбище в подмосковном Одинцове.
Олег Анофриев скончался 28 марта в возрасте 87 лет после тяжелой болезни. На счету артиста более полусотни ролей в советских и российских кинофильмах. Также он известер как автор и исполнитель песен, в том числе к мультипликационным и кинофильмам, и таким передачам, как "Спят усталые игрушки", "Точка, точка, запятая", "Есть только миг".
Самая известная его работа — озвучивание мультфильма режиссера Инессы Ковалевской "Бременские музыканты" (1969), в котором он исполнил партии практически всех персонажей: Трубадура, Короля, Петуха, Кота, Пса, Атаманши, разбойников, охранников.
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