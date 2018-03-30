В Москве простились с Олегом Анофриевым

В Москве простились с актером Олегом Анофриевым

В Центральной клинической больнице управления делами президента завершилась церемония прощания с актером театра и кино, композитором и режиссером Олегом Анофриевым , сообщает телеканал Москва 24.

Гражданскую панихиду посетили близкие, родные и почитатели таланта артиста. Похороны пройдут в этот же день на Аксиньинском кладбище в подмосковном Одинцове.

Олег Анофриев скончался 28 марта в возрасте 87 лет после тяжелой болезни. На счету артиста более полусотни ролей в советских и российских кинофильмах. Также он известер как автор и исполнитель песен, в том числе к мультипликационным и кинофильмам, и таким передачам, как "Спят усталые игрушки", "Точка, точка, запятая", "Есть только миг".