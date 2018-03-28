Ушел из жизни актер Олег Анофриев 

Народный артист РФ, певец и автор песен Олег Анофриев скончался сегодня на 88-м году жизни в Москве. Об этом сообщил ТАСС зять артиста Сергей. «Папа скончался сегодня в 12:45, — сказал он. — Он болел плюс возраст».
О смерти Анофриева написал в своем Instagram и актер Александр Олешко: «Только что не стало Олега Анофриева. Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище. Спасибо, что одарили меня общением и дружбой. Царствие небесное».
Олег Анофриев был заслуженным артистом РСФСР и народным артистом РФ. Он окончил Школу-студию МХАТ, после окончания института был принят в труппу московского Центрального детского театра. В 1960 году перешел в Театр им. Маяковского, с 1962 года стал актером Театра им. Моссовета. Он работал на телевидении и радио, в 1990-е годы вел передачи «Сказочный полдник» на канале РТР и «Домашняя библиотека» на ОРТ. В 1992 года дебютировал как режиссер, снял фильм «Быть влюбленным», к которому сам же написал музыку.