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Прощание с Олегом Анофриевым состоится 30 марта
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Прощание с Олегом Анофриевым состоится 30 марта 

Авторадио 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Прощание с Олегом Анофриевым состоится 30 марта в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента. Советский и российский актер, кинорежиссер и певец Олег Анофриев скончался сегодня. Ему было 87 лет. По словам близкихв, он долго болел, пишет Газета.ру. Глубокие соболезнования родным и близким артиста сегодня высказал министр культуры Владимир Мединский. Олег Анофриев снялся в нескольких десятках фильмов. Наиболее известен зрителям он по голосам поющих героев мультфильмов «Бременские музыканты» и «Львенок и черепаха». Он был заслуженным артистом РСФСР и народным артистом России.
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