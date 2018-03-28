Прощание с Олегом Анофриевым состоится 30 марта в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента. Советский и российский актер, кинорежиссер и певец Олег Анофриев скончался сегодня. Ему было 87 лет. По словам близкихв, он долго болел, пишет Газета.ру. Глубокие соболезнования родным и близким артиста сегодня высказал министр культуры Владимир Мединский. Олег Анофриев снялся в нескольких десятках фильмов. Наиболее известен зрителям он по голосам поющих героев мультфильмов «Бременские музыканты» и «Львенок и черепаха». Он был заслуженным артистом РСФСР и народным артистом России.