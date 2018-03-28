Ещё
LIVE: Трансляция с церемонии похорон жертв пожара в ТЦ в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

LIVE: Трансляция с церемонии похорон жертв пожара в ТЦ в Кемерово 

Sputnik Грузия 5 часов назад
Фото: Sputnik Грузия
Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово проходит в среду. Смотрите прямую видеотрансляцию с церемонии прощания с погибшими
Sputnik Грузия: последние новости
Житель Кемерово рассказал, как спас детей из горящего торгового центра Как вице-губернатор Кузбасса просил прощения за трагедию в Кемерово Путин провел совещание по ликвидации последствий пожара в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина464
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр51
Путин дал поручения Медведеву после трагедии98
В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai88
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово144
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение