Гришковец назвал Тулеева «бессмысленной мумией» после трагедии в Кемерово

"Город Кемерово безутешен. … Наш родной город долгие годы будет ассоциируется с той бедой, которую мы сейчас переживаем. И очень хочется, чтобы к этой беде и горю не примешивался еще и позор. … Конечно, смотреть и слушать бессмысленную мумию губернатора противно и тошно! Гнев подкатывает и накрывает", — написал Гришковец в своем инстраграме. Уроженец Кемерово , драматург и артист Евгений Гришковец после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" назвал губернатора Кемеровской области Амана Тулеева "бессмысленной мумией".

Он отметил, что "хочется немедленного наказания всем, кто своим глупым и трусливым руководством города и региона довел страдающих людей до истерики и полного неверия официальным заявлениям и информации".