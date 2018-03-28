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Гришковец назвал Тулеева «бессмысленной мумией»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Гришковец назвал Тулеева «бессмысленной мумией» после трагедии в Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уроженец Кемерово, драматург и артист Евгений Гришковец после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" назвал губернатора Кемеровской области Амана Тулеева "бессмысленной мумией".
"Город Кемерово безутешен. … Наш родной город долгие годы будет ассоциируется с той бедой, которую мы сейчас переживаем. И очень хочется, чтобы к этой беде и горю не примешивался еще и позор. … Конечно, смотреть и слушать бессмысленную мумию губернатора противно и тошно! Гнев подкатывает и накрывает", — написал Гришковец в своем инстраграме.
Он отметил, что "хочется немедленного наказания всем, кто своим глупым и трусливым руководством города и региона довел страдающих людей до истерики и полного неверия официальным заявлениям и информации".
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев призвал "Тулеева и его шайку" уйти в отставку.
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