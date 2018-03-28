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МЧС начало проверку всех ТЦ с кинозалами
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МЧС начало проверку всех ТЦ с кинозалами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МЧС РФ ПРИСТУПИЛО К ПРОВЕРКАМ ВСЕХ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ С КИНОЗАЛАМИ — ВЕДОМСТВО
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