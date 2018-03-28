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Названа истинная причина смерти Анофриева
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Семья Олега Анофриева назвала причину смерти артиста 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Globallookpress
По словам зятя Олега Анофриева, в последнее время актер много болел.
Народный артист России Олег Анофриев в последнее время болел. Об этом журналистам рассказал его зять Сергей.
«Папа скончался сегодня в 12:45. Он болел, плюс возраст», — приводит ТАСС слова зятя народного артиста.
В среду 28 марта на 88-м году жизни умер советский и российский актер, народный артист Олег Анофриев. Об этом на своей странице в Instagram сообщил его коллега Александр Олешко. Как рассказал Олешко в комментарии телеканалу «Звезда», актер скончался в Подмосковье.
Проститься с народным артистом России можно будет в пятницу, 30 марта, в Центральной клинической больнице.
Олег Анофриев исполнил и записал более 200 песен. Его голос зрители слышали в фильмах «Земля Санникова» и «Принцесса цирка», мультфильмах «Бременские музыканты» и «Как Львенок и Черепаха пели песню». Олег Анофриев сыграл в советских фильмах «Будьте моим мужем», «Там, на неведомых дорожках…», «Человек с бульвара Капуцинов».
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