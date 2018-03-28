В сезоне-2018/19 КХЛ запланировала игры на 7 сентября — день памяти «Локомотива»

В календаре следующего сезона Континентальной хоккейной лиги назначены матчи на 7 сентября.

В этот день не будет матчей только у «Локомотива». Отмечается, что руководство ярославского клуба одобрило это решение КХЛ.