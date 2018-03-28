В календаре следующего сезона Континентальной хоккейной лиги назначены матчи на 7 сентября.
В этот день не будет матчей только у «Локомотива». Отмечается, что руководство ярославского клуба одобрило это решение КХЛ.
7 сентября 2011 года самолёт Як-42 с «Локомотивом», вылетавшим из Ярославля на первый матч сезона в Минск, потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли 44 человека, включая 26 хоккеистов. В живых остался только один член экипажа — Александр Сизов. С тех пор лига не проводила матчи 7 сентября в память о погибших.