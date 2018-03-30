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СМИ: нижегородское «Торпедо» переведут в Восточную конференцию КХЛ
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СМИ: нижегородское «Торпедо» переведут в Восточную конференцию КХЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нижегородское «Торпедо» следующий сезон проведет в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает "Чемпионат.com".
По информации источника, официально об этом решении будет объявлено в ближайшее время.
В текущем сезоне «Торпедо» заняло пятое место в Западной конференции и уступило ярославскому «Локомотиву» в первом раунде серии плей-офф КХЛ.
"Торпедо" уже выступал в Восточной конференции в сезоне-2013/14. Под руководством латвийского специалиста Петериса Скудры нижегородская команда стала пятой в конференции по итогам регулярного чемпионата и выбыла в первом раунде плей-офф, проиграв уфимскому «Салавату Юлаеву».
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