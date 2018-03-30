СМИ: нижегородское «Торпедо» переведут в Восточную конференцию КХЛ

Нижегородское «Торпедо» следующий сезон проведет в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает "Чемпионат.com"

По информации источника, официально об этом решении будет объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне «Торпедо» заняло пятое место в Западной конференции и уступило ярославскому «Локомотиву» в первом раунде серии плей-офф КХЛ.