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КХЛ на матчах 7 сентября будет проводить мероприятия, посвященные «Локомотиву»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

КХЛ на матчах 7 сентября будет проводить мероприятия, посвященные «Локомотиву» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) возвратится к практике проведения матчей чемпионата 7 сентября, на которых планируется организация мероприятий, посвященных памяти игрокам и тренерам «Локомотива», погибшим в авиакатастрофе. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров лиги Валерий Каменский.
Такое решение было принято на заседании совета директоров КХЛ в среду. 7 сентября 2011 года самолет Як-42 с «Локомотивом», вылетавшим из Ярославля на первый матч сезона в Минск, потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли 44 человека, включая 26 хоккеистов. В живых остался только один член экипажа — Александр Сизов. С тех пор лига не проводила матчи 7 сентября в память о погибших.
"Траурный день не отменили. Матчи будут проводиться, но на них будут вспоминать ребят из «Локомотива», будет минута молчания. Формат игр в этот день мы придумаем", — сказал Каменский.
"Единственное — в этот день не будет играть «Локомотив», который будет проводить свои мероприятия", — добавил он.
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