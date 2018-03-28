КХЛ на матчах 7 сентября будет проводить мероприятия, посвященные «Локомотиву»

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) возвратится к практике проведения матчей чемпионата 7 сентября, на которых планируется организация мероприятий, посвященных памяти игрокам и тренерам «Локомотива», погибшим в авиакатастрофе. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров лиги Валерий Каменский.

Такое решение было принято на заседании совета директоров КХЛ в среду. 7 сентября 2011 года самолет Як-42 с «Локомотивом», вылетавшим из Ярославля на первый матч сезона в Минск , потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли 44 человека, включая 26 хоккеистов. В живых остался только один член экипажа — Александр Сизов . С тех пор лига не проводила матчи 7 сентября в память о погибших.

"Траурный день не отменили. Матчи будут проводиться, но на них будут вспоминать ребят из «Локомотива», будет минута молчания. Формат игр в этот день мы придумаем", — сказал Каменский.

"Единственное — в этот день не будет играть «Локомотив», который будет проводить свои мероприятия", — добавил он.