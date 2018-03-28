Рапунцель ужаснула своим видом перед родами

Рапунцель из «Дома-2» ужаснула своим видом перед родами

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель ошарашила своим обликом. На лице беременной звезды появились ужасные пятна и покраснения.

В соцсетях распространяются скриншоты телеэфира, на которых крупным планом запечатлена Ольга. На них девушка выглядит как-то странно: морщины, отечность, круги под глазами, краснота и прыщи.

В целом барышня кажется измученной и уставшей. Рапунциль уже на сносях, а на поздних сроках женщинам приходится не просто — постоянное ощущение тяжести, головокружения, боли то тут, то там и много других неприятных симптомов. Видимо звезда уже ощутила, что такое крест материнства.

Сама Ольга уверяет подписчиков, что чувствует себя замечательно и уже готова разрешиться от бремени.

"Я ангел чистоты, жрица порядка, богиня уюта и любви к родам мы морально и физически готовы, хочу поскорее познакомиться со своим ангелочком у нас все собрано, все готово, мысли только положительные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — пишет телезвезда в соцсетях. A post shared by Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) on Mar 15, 2018 at 3:12pm PDT

Примечательно, что в свой личный профиль в Instagram она выкладывает только идеально вылизанные снимки. На них она кажется идеалом красоты и эталоном здоровья. В своем микро-блоге девушка пытается выдать идеальный постановочный мир на фото за реальность своей повседневной жизни.

Это заметили и фанаты селебрити.