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Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Рапунцель из «Дома-2» ужаснула своим видом перед родами 

Дни.ру 1 час назад
Звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель ошарашила своим обликом. На лице беременной звезды появились ужасные пятна и покраснения.
В соцсетях распространяются скриншоты телеэфира, на которых крупным планом запечатлена Ольга. На них девушка выглядит как-то странно: морщины, отечность, круги под глазами, краснота и прыщи.
В целом барышня кажется измученной и уставшей. Рапунциль уже на сносях, а на поздних сроках женщинам приходится не просто — постоянное ощущение тяжести, головокружения, боли то тут, то там и много других неприятных симптомов. Видимо звезда уже ощутила, что такое крест материнства.
Сама Ольга уверяет подписчиков, что чувствует себя замечательно и уже готова разрешиться от бремени.
"Я ангел чистоты, жрица порядка, богиня уюта и любви к родам мы морально и физически готовы, хочу поскорее познакомиться со своим ангелочком у нас все собрано, все готово, мысли только положительные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — пишет телезвезда в соцсетях.
Примечательно, что в свой личный профиль в Instagram она выкладывает только идеально вылизанные снимки. На них она кажется идеалом красоты и эталоном здоровья. В своем микро-блоге девушка пытается выдать идеальный постановочный мир на фото за реальность своей повседневной жизни.
Это заметили и фанаты селебрити.
"Вы хоть раз видели беременных в реальной так сказать бытовой жизни? Как им тяжело, таскать на себе столько дополнительных кг и ребенка, когда то жарко то холодно, когда опухаешь как хомяк?" "Ой.. Ну не знаю. На счет красоты всех беременных. У меня лично и пигментация вылезла. И внешне нос был огромный. Когда ходила с доченькой. Так что у всех все индивидуально" "Все это фейк, в настоящей жизни беременные страшные", — комментируют пользователи соцсети.
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