Кемеровская трагедия: Армения скорбит вместе с Россией

России сегодня объявлен днем траура после трагедии в Кемерове . Как свое личное горе восприняли ее в странах Содружества. В Беларуси в знак скорби и солидарности с Россией приспущены государственные флаги и отменены развлекательные программы. Соответствующее поручение дал президент Александр Лукашенко . Тех, кто погиб в огне, вспоминают и в Армении

«Это огромная трагедия, которая не может касаться одного города или кого-то конкретно. Особенно когда гибнут дети. Это всегда общее горе, хотелось выразить соболезнования всем родным, знакомым, вообще жителям России», — отметила жительница Еревана Мария Топчян.

У посольства России жители Еревана оставляют цветы, записки и детские игрушки.

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