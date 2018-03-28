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Кемеровская трагедия: Армения скорбит вместе с Россией
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кемеровская трагедия: Армения скорбит вместе с Россией 

Мир24 1 час назад
В России сегодня объявлен днем траура после трагедии в Кемерове. Как свое личное горе восприняли ее в странах Содружества. В Беларуси в знак скорби и солидарности с Россией приспущены государственные флаги и отменены развлекательные программы. Соответствующее поручение дал президент Александр Лукашенко. Тех, кто погиб в огне, вспоминают и в Армении.
«Это огромная трагедия, которая не может касаться одного города или кого-то конкретно. Особенно когда гибнут дети. Это всегда общее горе, хотелось выразить соболезнования всем родным, знакомым, вообще жителям России», — отметила жительница Еревана Мария Топчян.
У посольства России жители Еревана оставляют цветы, записки и детские игрушки.
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