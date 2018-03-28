Станислав Садальский потребовал уволить главу МЧС

Владимир Путин назвал причинами пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» преступную халатность и разгильдяйство", — отметил Садальский. В связи с этим актер просит Владимира Путина, гаранта конституции России , уволить главу МЧС, ответственного за нерабочее состояние противопожарного оборудования, а также подвергнуть ответственных за горе и гибель большого количества людей уголовной ответственности.

Садальский попросил Путина ответить, почему «воры, разгильдяи и бестолочь» правят в России. Многие читатели Садальского поддержали актера и заметили, что публичные выступления известных людей позволяют обратить внимание на проблему, которую власти стараются прятать.

"Поддерживаю! За такую бесчеловечность должны отвечать по всей строгости Закона!" — написали в комментариях читатели.