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Станислав Садальский потребовал уволить главу МЧС
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Станислав Садальский потребовал уволить главу МЧС 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актер Станислав Садальский опубликовал в Инстаграм фото главы МЧС Владимира Пучкова и потребовал у президента уволить чиновника.
"Владимир Путин назвал причинами пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» преступную халатность и разгильдяйство", — отметил Садальский. В связи с этим актер просит Владимира Путина, гаранта конституции России, уволить главу МЧС, ответственного за нерабочее состояние противопожарного оборудования, а также подвергнуть ответственных за горе и гибель большого количества людей уголовной ответственности.
Садальский попросил Путина ответить, почему «воры, разгильдяи и бестолочь» правят в России. Многие читатели Садальского поддержали актера и заметили, что публичные выступления известных людей позволяют обратить внимание на проблему, которую власти стараются прятать.
"Поддерживаю! За такую бесчеловечность должны отвечать по всей строгости Закона!" — написали в комментариях читатели.
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