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Жители Апрелевки выступили против строительства радиовышки рядом с домами
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Жители Апрелевки выступили против строительства радиовышки рядом с домами 

РИАМО 2 часа назад
Жители Апрелевки в Наро-Фоминском округе Подмосковья потребовали отменить строительство радиовышки рядом с частными домами, соответствующее обращение жителей опубликовал на YouTube пользователь Miranol.
«Мы находимся в Апрелевке, район станции «Победа», улицы Куйбышева и Большевиков, и здесь местная администрация собирается поставить нам радиовышку. Вот рядом дом, перекресток, дорога, люди ходят, калитка. Это буквально в полутора метрах и от забора, и в метре от дороги», — сказала на видео лидер инициативной группы жителей.
По ее словам, нарушены все санитарные нормы, будущая радиовышка может создать угрозу жизни и здоровью людей.
Жители Апрелевки потребовали, чтобы эту радиовышку не ставили так близко от домов.
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