Жители Апрелевки выступили против строительства радиовышки рядом с домами

Жители Апрелевки в Наро-Фоминском округе Подмосковья потребовали отменить строительство радиовышки рядом с частными домами, соответствующее обращение жителей опубликовал на YouTube пользователь Miranol.

«Мы находимся в Апрелевке, район станции «Победа», улицы Куйбышева и Большевиков, и здесь местная администрация собирается поставить нам радиовышку. Вот рядом дом, перекресток, дорога, люди ходят, калитка. Это буквально в полутора метрах и от забора, и в метре от дороги», — сказала на видео лидер инициативной группы жителей.

По ее словам, нарушены все санитарные нормы, будущая радиовышка может создать угрозу жизни и здоровью людей.

Жители Апрелевки потребовали, чтобы эту радиовышку не ставили так близко от домов.