Ещё
День донора с ЦСКА и «АиФ» переносится на конец мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

День донора с ЦСКА и «АиФ» переносится на конец мая 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Акция День донора, проводимая издательским домом «Аргументы и Факты» совместно с партнерами LG Electronic, Службой Крови и футболистами ЦСКА, переносится на конец мая.
Сообщается, что игроки московского клуба в настоящее время готовятся к ответственным матчам с лондонским «Арсеналом» в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Первая игра состоится 5 апреля в Лондоне, а 12 апреля клубы встретятся на домашней арене ЦСКА в Москве.
В связи с этим, мероприятие День донора, запланированное на 2 апреля, переносится на конец мая.
О точной дате проведения станет известно позднее.
Напомним, что в настоящее время ЦСКА является единственным футбольным клубом из России, который продолжает играть в еврокубках в этом сезоне.
Аргументы и Факты: последние новости
В рамках дела о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны четыре человека Актер Федор Добронравов перенес инсульт - СМИ Представитель Успенской подтвердил, что ее сняли с рейса из-за скандала
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева539
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ291
Британцы ужаснулись супероружию России246
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине661
Россияне в США боятся оказаться в западне77
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение