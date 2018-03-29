День донора с ЦСКА и «АиФ» переносится на конец мая

Акция День донора, проводимая издательским домом «Аргументы и Факты» совместно с партнерами LG Electronic, Службой Крови и футболистами ЦСКА, переносится на конец мая.

Сообщается, что игроки московского клуба в настоящее время готовятся к ответственным матчам с лондонским «Арсеналом» в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Первая игра состоится 5 апреля в Лондоне, а 12 апреля клубы встретятся на домашней арене ЦСКА в Москве

В связи с этим, мероприятие День донора, запланированное на 2 апреля, переносится на конец мая.

О точной дате проведения станет известно позднее.