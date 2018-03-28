МЧС России проверит все торгово-развлекательные центры до 16 апреля

МЧС России участвует в проверках торгово-развлекательных центров, которые организованы после трагедии в Кемерово , унесшей жизни 64 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению Генеральной прокуратуры , во всех субъектах Российской Федерации проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы. В составе инспекторских комиссий работают сотрудники территориальных подразделений МЧС России», — говорится в сообщении.

Как уточняется, специалисты надзорных органов министерства обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации.

«Завершить проверки планируется до 16 апреля 2018 г.», — резюмировали в ведомстве.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.