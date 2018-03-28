В Совфеде не исключили реформы надзорных органов после трагедии в Кемерово 

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко полагает, что после анализа всех причин трагедии в Кемерово может встать вопрос о реформе системы контролирующих органов.
"У нас столько надзорных органов в стране, проверяющих, но ситуация с торговым центром в Кемерово показала, что эта система требует тщательного анализа, реформы, пересмотра для того, чтобы она работала на результат. Думаю, и в этой сфере будут сделаны соответствующие выводы", — сказала Матвиенко журналистам.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.