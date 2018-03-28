Белоруссия приспустила флаги из‐за трагедии в Кемерове

В память о погибших в Кемерове президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил приспустить государственные флаги и отменить развлекательные передачи в телевизионном эфире. Об этом сообщило агентство Белта.

администрации президента рекомендовали воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, в том числе в общественных местах. Лукашенко выразил соболезнования от имени всего белорусского народа и себя лично. Он направил телеграмму своему коллеге Владимиру Путину , подчеркнув, что «чувства скорби и сострадания переполняют сердца белорусов».

Минске. В православных храмах республики проходят панихиды по погибшим. Граждане продолжают приносить цветы, мягкие игрушки и зажигать свечи около здания Посольства РФ

В России 28 марта — день общенационального траура по погибшим при пожаре в Кемерове. Трагедия произошла в воскресенье, 25 марта, в торгово‐развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Число жертв пожара остается прежним, погибли 64 человека.

В среду кемеровчане простятся с 13 жертвами пожара. Людей похоронят на четырех городских кладбищах — Кировском, Солонечном, Центральном № 2 и Центральном № 5. Сообщается, что в Томске похоронят двух учеников местного лицея № 7 — брата и сестру. Они учились в шестом и первом классах.

В Знаменском кафедральном соборе в Кемерове люди простились с педагогом Татьяной Дарсалией, которая помогала спасать погибающих в ТЦ людей. Женщине было 37 лет. На траурную церемонию пришли десятки людей, в том числе коллеги и ученики погибшей. Женщина была преподавателем иностранных языков в гимназии № 17.

В торговый центр она пришла вместе с дочерью. В разгар пожара ей удалось вывести ребенка на улицу, затем она отправилась на помощь заблокированным в здании людям, где и задохнулась угарным газом.