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Жители Казахстана продолжают нести цветы к посольству России
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жители Казахстана продолжают нести цветы к посольству России 

Мир24 1 час назад
Беда в Кемерове не оставила равнодушными и жителей Казахстана. Третий день они приносят цветы к зданию посольства России в Астане, передает телеканал «МИР 24». «Все казахстанцы очень переживают за эту трагедию. Очень жалко, что погибло столько детей», — поделилась местная жительница.
«Хотелось бы, чтобы эта трагедия не повторялась ни в какой стране. Выражаем от лица всех казахстанцев соболезнования», — добавил еще один житель Астаны.
Напомним, трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. К настоящему времени спасателям удалось извлечь останки всех погибших.
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