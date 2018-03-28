Жители Казахстана продолжают нести цветы к посольству России

Беда в Кемерове не оставила равнодушными и жителей Казахстана . Третий день они приносят цветы к зданию посольства России Астане , передает телеканал «МИР 24». «Все казахстанцы очень переживают за эту трагедию. Очень жалко, что погибло столько детей», — поделилась местная жительница.

«Хотелось бы, чтобы эта трагедия не повторялась ни в какой стране. Выражаем от лица всех казахстанцев соболезнования», — добавил еще один житель Астаны.

Напомним, трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. К настоящему времени спасателям удалось извлечь останки всех погибших.

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