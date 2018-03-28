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МЧС проводит проверки всех торговых центров с кинозалами
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МЧС проводит проверки всех торговых центров с кинозалами 

Rambler News Service 59 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
Завершить проверки планируется до 16 апреля 2018 года.
«По поручению Генеральной прокуратуры, во всех субъектах Российской Федерации проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы. В составе инспекторских комиссий работают сотрудники территориальных подразделений МЧС России», — говорится в сообщении МЧС.
Министерство отмечает, что специалисты надзорных органов обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, а также наличие средств пожаротушения. Кроме того, оценивается уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По данным СКР, в результате пожара погибли 64 человека. В связи с трагедией 28 марта объявлен днем траура в России.
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