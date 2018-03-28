МЧС проводит проверки всех торговых центров с кинозалами

Завершить проверки планируется до 16 апреля 2018 года.

Министерство отмечает, что специалисты надзорных органов обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, а также наличие средств пожаротушения. Кроме того, оценивается уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации.