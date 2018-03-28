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Свердловчане смогут жаловаться на нарушающие безопасность ТЦ по горячей линии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Свердловчане смогут жаловаться на нарушающие безопасность ТЦ по горячей линии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Прокуратура г. Екатеринбурга в связи с проводимой проверкой по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности торгово-развлекательных центров организовала прием обращений и информацией от граждан на телефон „горячей линии“ по номеру 229-59-24», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что после страшного пожара, который унес жизни 64 человек и полностью уничтожил торговый центр «Зимняя вишня», прокуратура начала масштабную проверку 40 екатеринбургских ТЦ.
В ходе проверки будет выяснено, как работает пожарная сигнализация, где находятся пожарные выходы, не завалены ли мусором эвакуационные коридоры и т. д. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение.
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