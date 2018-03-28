Свердловчане смогут жаловаться на нарушающие безопасность ТЦ по горячей линии

«Прокуратура г. Екатеринбурга в связи с проводимой проверкой по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности торгово-развлекательных центров организовала прием обращений и информацией от граждан на телефон „горячей линии“ по номеру 229-59-24», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что после страшного пожара, который унес жизни 64 человек и полностью уничтожил торговый центр «Зимняя вишня», прокуратура начала масштабную проверку 40 екатеринбургских ТЦ.

В ходе проверки будет выяснено, как работает пожарная сигнализация, где находятся пожарные выходы, не завалены ли мусором эвакуационные коридоры и т. д. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение.