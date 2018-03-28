Закрыто на замок. Пожарные выходы в «Фантастике» проверил Первый канал

Один из самых посещаемых кинотеатров Нижнего Новгорда находится на третьем этаже «Фантастики». Журналист Первого канала Валентина Соловьева обследовала все пять аварийных выходов из него. Все оказались заперты. На вопросы о том, что делать, когда пожар, охранник предложил обратиться к администратору.

У администратора выяснилось, что замки открываются автоматически при пожарной тревоге. Однако прибежав, как по тревоге, на цокольный этаж к аварийному выходу, группа обнаружила, что ручки двери закрыты на велосипедный замок-трос. Автоматически он, естественно, не откроется. Спасающимся от пожара придется дожидаться человека с ключом.

После выход сюжета вечером 26 марта сотрудники ТЦ «Фантастика» провели служебную проверку и пришли к выводу, что замок установил кто-то посторонний. Руководство обратилось в правоохранительные органы и попросило исследовать и журналистские материалы. Кстати сотрудники осудили действия съемочной группы, которая обнаружила (это слово поставлено в сообщении в кавычки — прим. ред.) запертые двери, но не сообщила администрации.

На следующий день группа вернулась в «Фантастику». На этот раз их даже не пропустили к пожарным выходам — мол, посетителям туда ходить не положено, а то еще подложат что-нибудь или подожгут. Более того, журналистов обвинили в том, что это именно они закрыли эвакуационный выход на велосипедный замок, который привезли с собой. Дверь, кстати, на этот раз оказалась свободной.

Корреспондент NN.ru решил на личном опыте проверить систему безопасности торгового центра «Фантастика». Позднее читайте и смотрите репортаж по итогам проверки.