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Закрыто на замок. Пожарные выходы в «Фантастике» проверил Первый канал
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Закрыто на замок. Пожарные выходы в «Фантастике» проверил Первый канал 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Один из самых посещаемых кинотеатров Нижнего Новгорда находится на третьем этаже «Фантастики». Журналист Первого канала Валентина Соловьева обследовала все пять аварийных выходов из него. Все оказались заперты. На вопросы о том, что делать, когда пожар, охранник предложил обратиться к администратору.
У администратора выяснилось, что замки открываются автоматически при пожарной тревоге. Однако прибежав, как по тревоге, на цокольный этаж к аварийному выходу, группа обнаружила, что ручки двери закрыты на велосипедный замок-трос. Автоматически он, естественно, не откроется. Спасающимся от пожара придется дожидаться человека с ключом.
После выход сюжета вечером 26 марта сотрудники ТЦ «Фантастика» провели служебную проверку и пришли к выводу, что замок установил кто-то посторонний. Руководство обратилось в правоохранительные органы и попросило исследовать и журналистские материалы. Кстати сотрудники осудили действия съемочной группы, которая обнаружила (это слово поставлено в сообщении в кавычки — прим. ред.) запертые двери, но не сообщила администрации.
На следующий день группа вернулась в «Фантастику». На этот раз их даже не пропустили к пожарным выходам — мол, посетителям туда ходить не положено, а то еще подложат что-нибудь или подожгут. Более того, журналистов обвинили в том, что это именно они закрыли эвакуационный выход на велосипедный замок, который привезли с собой. Дверь, кстати, на этот раз оказалась свободной.
Корреспондент NN.ru решил на личном опыте проверить систему безопасности торгового центра «Фантастика». Позднее читайте и смотрите репортаж по итогам проверки.
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